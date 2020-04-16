Сделка ОПЕК+ ещё не вступила в силу, а небывалое падение спроса уже на пороге. Потребление нефти в апреле может снизиться на 28 млн баррелей в сутки, сообщили NEWS.ru в норвежской консалтинговой компании Rystad Energy. О рекордном падении спроса заявили также в ОПЕК и в Международном энергетическом агентстве (МЭА). На этом фоне мировые цены на нефть вновь опустились ниже $30 за баррель. Эксперты полагают, что в текущих условиях сырьевые котировки не смогут заметно вырасти, даже когда страны-экспортёры начнут сокращать добычу.

Причина столь резкого падения спроса на сырьё в апреле — повсеместный режим самоизоляции, пояснил старший аналитик Rystad Energy Артём Чен. По его словам, в следующие месяцы ситуация чуть улучшится и в среднем во втором квартале потребление снизится на 21 млн баррелей в сутки по сравнению с тем же периодом прошлого года. По итогам всего года ожидается уменьшение спроса на 9,5 млн, и эта цифра может увеличиться из-за возможных повторных вспышек эпидемии или более длительного закрытия границ в третьем квартале.

Между тем консалтинговое подразделение международного ценового агентства Argus даёт более сдержанный прогноз. Там полагают, что мировой спрос на нефть во втором квартале может снизиться на 17,7 млн баррелей в сутки. В результате в ближайшие три месяца на мировом рынке будет наблюдаться излишек нефти до 11 млн баррелей в сутки, сообщили NEWS.ru в Argus.

Тем временем организация стран-экспортёров резко снизила прогноз спроса на нефть. В ОПЕК ожидают сильнейшего обвала потребления в апреле - на 20 млн баррелей в сутки и на 12 млн — во втором квартале. Об этом говорится в апрельском докладе организации. Падение спроса по итогам всего года станет самым крупным в истории — на 6,8 млн баррелей в сутки.

Но самого высокого снижения потребления ожидают в Международном энергетическом агентстве. В МЭА полагают, что в текущем месяце оно снизится на 29 млн баррелей в сутки по сравнению с тем же периодом 2019-го. В результате спрос на сырьё опустится до самого низкого уровня с 1995 года, говорится в отчёте агенства. Глава МЭА Фатих Бироль даже назвал апрель «кровавым» для нефтяной отрасли.

Через несколько лет, когда мы будем смотреть на 2020 год, мы, возможно, увидим, что это был худший год в истории мирового рынка нефти. И в этом году второй квартал может расцениваться как худшая часть года, а худшим месяцем можно считать апрель. Можно его назвать «кровавым» апрелем в истории нефтяной индустрии, — цитирует ПРАЙМ руководителя МЭА.

Во втором квартале, по прогнозу Международного энергетического агенства, падение спроса составит 23,1 млн баррелей в сутки, а по итогам года — 9,3 млн. Полностью потребление так и не восстановится до конца 2020-го, считают в МЭА.

Прогнозируемое падение спроса заметно превышает предполагаемое сокращение добычи, о котором договорились страны ОПЕК+ и их союзники. Участники соглашения решили снизить производство на 9,7 млн баррелей в сутки на два месяца — май и июнь. США, Канада и Бразилия вместе, по информации СМИ, могут добавить к этому сокращению ещё 3,7 млн баррелей.

Gazprom/via Globallookpress.com

Прогноз МЭА вполне реален, причём пиковое сокращение спроса в апреле может достигать даже 30-35 млн баррелей в сутки, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Более того, когда в мае начнётся сделка ОПЕК+, мы также не ожидаем резкого улучшения фундаментального баланса. Предложение начнёт сокращаться, но в первое время этого будет недостаточно, чтобы предотвратить затоваривание рынка. Антон Покатович главный аналитик «БКС Премьер» главный аналитик «БКС Премьер»

Избыток нефти в апреле может достигать 20-25 млн баррелей в сутки, считает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Вадим Иосуб. По его словам, такой профицит не даст ценам подняться выше $35 за баррель марки Brent и будет активно толкать котировки ниже $30.

Даже после окончания пандемии коронавируса экономики будут восстанавливаться медленно, и спрос на нефть к докризисным уровням будет возвращаться постепенно, а значит, избыток — это надолго. По прогнозам, в течение одного-двух месяцев места в хранилищах могут заполниться. Это приведёт к тому, что многим производителям нефть придётся продавать по нулевым и даже отрицательным ценам. В результате страны будут вынуждены резко сокращать добычу уже не в силу договорённостей, а потому что нефть будет буквально некуда девать. Вадим Иосуб старший аналитик ИАЦ «Альпари» старший аналитик ИАЦ «Альпари»

Слишком запасливые

Пока излишки сырья пополняют мировые хранилища. Так, коммерческие запасы нефти в Соединённых Штатах за неделю, завершившуюся 10 апреля, увеличились на 19,2 млн баррелей (4%). Об этом сообщило Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали прироста всего на 5,3 млн. Общий объём запасов у Штатов при этом достиг 503,6 млн баррелей — самого высокого уровня с июня 2017 года.

Holger Weitzel/imagebroker.com/Global Look Press

Между тем свободные для хранения ёмкости начинают постепенно заканчиваться. По словам генерального секретаря ОПЕК Мухаммеда Баркиндо, мировые нефтехранилища могут быть заполнены уже в мае. Эту точку зрения подтверждают и эксперты.

Мы считаем, что в случае медленного и неповсеместного сокращения добычи 1,2 млрд баррелей свободных ёмкостей будут заполнены в течение мая. В случае успешной реализации соглашения ОПЕК+ нам удастся оттянуть «час икс» примерно до середины лета. Поэтому и после имплементации сделки важно, чтобы добыча сокращалась не только в странах ОПЕК+, но и вне, в том числе в США, Европе, Азии. Артём Чен старший аналитик Rystad Energy старший аналитик Rystad Energy

По его словам, при любом сценарии к лету все мировые нефтехранилища будут заполнены более чем на 90%.

В сложной ситуации коммерческим хранилищам помогут государственные резервы крупнейших стран, в частности, Китая и Индии, считает Антон Покатович.

Информации об объёмах их хранилищ для госрезервов нет, но они могут быть существенными. Скорее всего, с их помощью возможно будет протянуть два-три месяца. А там в перспективе мы можем увидеть ослабление снижения спроса и меньшую потребность в хранилищах, — пояснил аналитик.

Постепенного снижения запасов можно ожидать начиная со второй половины года, считает вице-президент по консалтингу международного ценового агентства Argus Виктор Бурыкин. По его мнению, это произойдёт в случае успешной реализации сделки ОПЕК+ и сокращения неэффективной добычи в США, Канаде, Бразилии, а также при условии, что пандемия короновируса будет эффективно преодолена к июлю-августу, что приведёт к постепенному восстановлению спроса.

Ценовое давление

На новостях о прогнозируемом МЭА рекордном падении спроса на нефть стоимость сырья марки Brent потеряла более 6%, покинула зону $30+ и опустилась ниже $28 за баррель.

Котировки снизились меньше, чем могли бы, поскольку рынок был отчасти готов к такой информации, считает Антон Покатович. Инвесторы предполагали, что подобное падение спроса возможно, но сейчас получили подтверждение от более достоверного источника.

Снижение цен может быть также реакцией инвесторов на прогноз МВФ о масштабах провала всей глобальной экономики. Ожидается уменьшение мирового ВВП на 3% в этом году, что является для рынка негативным информационным фоном, — пояснил эксперт.

По его словам, плавное снижение нефтяных котировок может наблюдаться весь апрель и первую половину мая. Нижняя граница такого спуска — $25 за баррель, а временами и меньше, при появлении новых негативных новостей.

В консалтинговом подразделении Argus полагают, что во втором квартале цены на физическую нефть останутся на низком уровне — около $20 за баррель. При этом значение фьючерса Ice Brent будет выше, так как рынок находится в сильном контанго (ситуация, когда контракты с более поздней датой поставки торгуются дороже ближних фьючерсов — NEWS.ru).

New York Stock Exchange/facebook.com

Дальние фьючерсы, с поставкой через полгода, торгуются на уровне $45 за баррель, подтверждает аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов. Однако в ближайшие месяцы таких цен не предвидится.

Верхняя граница для барреля Brent сейчас — $35. Что касается возможного падения, я не жду ухода ниже $25 в условиях заключенной сделки ОПЕК+. Пока апрель — самый страшный месяц, надеюсь, что следующие будут лучше. Рынок теперь будет смотреть в будущее. Единственным негативом может быть ситуация с коронавирусом, если экономики будут перезапускаться слишком медленно, либо если возникнет вторая волна эпидемии и придётся повторно вводить карантин. Сергей Дроздов аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

Вадим Иосуб считает, что наиболее реалистичный сценарий для фьючерса на сорт Brent — колебания около $25 за баррель. При этом цена спотовых поставок гораздо менее предсказуема и будет зависеть от географии и логистики. Она может падать ниже $20, а по отдельным сортам и для некоторых продавцов опускаться до нуля, и даже уходить в отрицательную зону, предупреждает аналитик.

Устойчивого роста нефтяных цен можно ожидать лишь в сентябре-октябре, когда спрос на нефть станет восстанавливаться вслед за мировой экономикой, считает Антон Покатович.