Суд Екатеринбурга удовлетворил иск ВЭБ.РФ к главе СПЧ Фадееву

https://static.news.ru/photo/c9aa3b62-cb3b-11ea-adb5-fa163e074e61_660.jpg Валерий Фадеев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арбитражный суд Свердловской области во вторник, 21 июля, удовлетворил иск госкорпорации развития ВЭБ.РФ к главе Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерию Фадееву.

Как отмечается в картотеке, требования удовлетворены полностью.

Решение было вынесено по итогам онлайн-заседания суда. При этом неизвестно, присутствовали ли на заседании сам Фадеев или его представитель.

ВЭБ.РФ просила об обращении взыскания на долю Валерия Фадеева в уставном капитале компании «Аналитический центр „Эксперт“». Общий размер уставного капитала компании составляет 10 тысяч рублей, а доля Фадеева — пять тысяч рублей. Остальная часть средств принадлежит директору Дмитрию Толмачёву.

Доля Фадеева с 2016 года находится в залоге у ВЭБ.РФ в качестве обеспечения по кредиту, который корпорация выдала в 2013 году, — 100 миллионов рублей под 9% годовых, хотя кредитный лимит в 2016 году был увеличен до 550 миллионов рублей, сообщал РБК.

Тогда медиахолдинг «Эксперт», главой которого с 2006 по 2017 год был Фадеев, задолжал 28 млн рублей по зарплатам, 58 млн — по бюджету, и 14 млн требовалось на оплату аренды помещений.

ЗАО «Медиахолдинг „Эксперт“» является учредителем журналов «Эксперт» и «Русский репортёр». Первый в настоящий момент продолжает выходить, а второй закрылся в апреле 2020 года. Компания в настоящий момент проходит процедуру банкротства.

Как ранее писал NEWS.ru, Мещанский районный суд Москвы принял решение по иску государственной корпорации ВЭБ.РФ к главному редактору журнала «Эксперт» Татьяне Гуровой. Арбитраж частично удовлетворит требование компании.