Субсидии регионам для перевода транспорта с бензина на газ увеличили в трое

https://static.news.ru/photo/3c9621e2-e9d0-11ea-91ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении втрое максимального размера субсидии российским регионам для перевода транспорта с бензина на газ. До этого правительство подняло действовавший тариф с 30 до 60%.

Теперь максимальный размер субсидии, которая предоставляется в рамках госпрограммы «Развитие энергетики», вырос с 25 млн до 75 млн рублей. Выделенные средства регионы потратят на компенсации бизнесу и гражданам части расходов по переходу на газ. В настоящее время государство субсидирует свыше половины общей стоимости таких работ.

«Развитие энергетики» предусматривает рост объёма потребления природного газа в качестве топлива для моторов до 2,7 млрд кубометров уже в 2024 году. Вместе с этим идёт работа над развитием необходимой для этого инфраструктуры. В течение пяти лет в стране планируется построить около 1,3 тысячи газовых заправок.

Ранее NEWS.ru писал, что Мишустин подписал постановление, подразумевающее расширение списка субсидируемых авиарейсов на 138 маршрутов. По данным пресс-службы кабмина, речь идёт об авиасообщении с Красноярском, Иркутском, Читой, Горно-Алтайском, Сочи, Нижним Новгородом и рядом других городов.