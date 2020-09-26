Стоимость плана восстановления экономики РФ выросла до 6,4 трлн рублей

https://static.news.ru/photo/914e87c4-0172-11eb-ad14-fa163e074e61_660.jpg Дом правительства Российской Федерации Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость общенационального плана восстановления российской экономики оценивается примерно в 6,4 трлн рублей. Об этом сообщает издание «Коммерсант», ссылаясь на текст документа.

По его данным, кабмин утвердил план, который разрабатывался правительством РФ с весны 2020 года, 23 сентября. По информации издания, около трети пунктов появились в документе в конце лета во время доработки плана, поэтому «во многом это новый документ». При этом, как пишет газета, этот план является «вполне системным объединением» двух реализованных «антикризисных пакетов» апреля — июня 2020 года и мер, призванных развивать создаваемые ими направления.

В частности, в документе предлагается использовать пострадавшие отрасли в качестве базы для экономического роста. В своей финальной версии план являет собой дерегуляционную программу, пишет «Коммерсант», содержащую «быстрый перевод коммуникаций и контроля на цифровые платформы». Утверждённый правительством план практически лишен протекционистских элементов — в нём практически не идёт речи о выделении финансирования. Вместо этого в документе говорится в основном о субсидировании, преимущественно кредитных ставок и в форме госгарантий. Также отмечается важность включения в документ соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

Ранее NEWS.ru писал о том, что к концу 2020 года из-за последствий пандемии коронавируса валовой внутренний продукт РФ может сократиться на 4-5%. Такой прогноз дал председатель Счётной палаты Алексей Кудрин.