Кудрин считает, что ВВП России упадёт

https://static.news.ru/photo/a731b1b2-015c-11eb-8d65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К концу 2020 года из-за последствий пандемии коронавируса валовой внутренний продукт РФ может сократиться на 4-5%. Такой прогноз дал председатель Счётной палаты Алексей Кудрин.

При этом он отметил, что сейчас российская экономика в гораздо лучшем состоянии, чем прогнозировалось весной.

Тогда мы ожидали снижения ВВП на 8% по итогам года. Это было связано с тем, что Россия переживала и шок пандемии, остановки предприятий в ряде регионов, и шок низких цен на нефть, — пояснил Кудрин в интервью RT.

По мнению Кудрина, после того как сделка ОПЕК+ возобновилась, стоимость нефти вышла на комфортный уровень, достигнув стоимости в $40 за баррель. Как считают эксперты, до конца 2020 года ждать падения цен на чёрное золото не стоит.

На обвал нефтяных котировок повлияла и пандемия коронавируса, которую 11 марта объявила Всемирная организация здравоохранения. 25 марта президент России Владимир Путин сделал следующую неделю нерабочей, а позже этот режим продлили до конца майских праздников.

В связи с этим сотрудники многих компаний работали удалённо, а рестораны, фитнес-клубы и развлекательные организации и вовсе прекратили свою деятельность. В то же время страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. В результате нефтяные котировки обвалились. Только спустя время странам картеля удалось договориться о снижении добычи, и цены на нефть постепенно восстановились.

Как писал NEWS.ru, ранее Кудрин оценил вероятность новых санкций против России.