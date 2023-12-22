Стало известно, у скольких россиян будут новогодние корпоративы «Авито.Работа»: новогодние корпоративы будут у более чем 50% россиян

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У 51% россиян уже были или еще будут в этом году новогодние корпоративы, сообщили NEWS.ru в пресс-службе сервиса «Авито.Работа». Опрос был проведен среди более чем семи тысяч человек. При этом в прошлом году новогодние корпоративы отметили 64% россиян.

В 2023 году в корпоративах собираются участвовать или уже приняли участие 51% россиян. Ещё 20% респондентов предполагают (на основании прошлого опыта), что празднование Нового года с коллегами у них пройдет в январе 2024 года. В прошлом году новогодний корпоратив отметили 64% респондентов, — отмечается в исследовании.

Также стало известно, что новогодние корпоративы собираются отмечать в большей степени работники сфер банкинга (69%), медицины (64%), фитнеса (63%), образования (63%) и администрирования (61%). Чаще указывали, что не будут праздновать Новый год с коллегами специалисты сегментов традиционной торговли (36%), транспорта и логистики (33%).

Больше всего корпоратив перед Новым годом хотят посетить жители Екатеринбурга (37%), Новосибирска (35%), Омска (35%), Ростова-на-Дону (34%), а также представители отраслей фитнеса и красоты (52%), банкинга (39%), бухгалтерии (36%), искусства и развлечений (35%), администрирования (33%).

Ранее сообщалось, что около 40% россиян выделят на каждый подарок своему коллеге сумму до тысячи рублей. Больше четверти (29%) планируют выделить от одной до трех тысяч рублей, а 16% готовы потратить от трех до пяти тысяч рублей. К предпраздничным тратам на сумму свыше пяти тысяч рублей готовы 15% россиян.