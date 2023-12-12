Стало известно, сколько россияне потратят на новогодние подарки коллегам «Авито»: 40% россиян потратят на новогодний подарок коллеге до 1 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 40% россиян смогут потратить на каждый новогодний подарок коллеге не более 1 тыс. рублей, сообщили NEWS.ru в пресс-службе сервиса «Авито Работа» по итогам проведенного опроса. Еще около трети россиян (29%) смогут выделить 1–3 тыс. руб. В опросе приняли участие более 7 тыс. человек.

40% респондентов выделяют на каждый подарок сумму до 1 тыс. рублей. Больше четверти (29%) планируют выделить 1–3 тыс. рублей, а 16% готовы потратить 3–5 тыс. рублей. К предпраздничным тратам на сумму свыше 5 тыс. рублей готовы 15% опрошенных, — сообщили в пресс-службе.

Выбор недорогих символических подарков стоимостью до 1 тыс. рублей больше свойственен женщинам, чем мужчинам (52% против 23%). То же самое можно сказать и о работниках сфер образования и науки (57%), администрирования (52%), традиционной торговли (50%) и бухгалтерии (50%).

А сумму свыше 5 тыс. рублей на новогоднее поздравление для коллег готовы выделить представители сегментов маркетинга, рекламы и пиара (28%), IT и телекоммуникаций (27%), автомобильного бизнеса (26%), строительства (22%), фитнеса и красоты (22%).

Ранее сообщалось, что меньше трети россиян (28%) могут себе позволить откладывать деньги с зарплаты каждый месяц. А из тех, кто откладывает, половина может это делать лишь в сумме до 5 тыс. рублей, и то реже чем раз в 30 дней. Большие суммы, до 100 тыс. рублей, удается выделять только представителям сфер консалтинга, банкинга, инвестиций, IT и автомобильного бизнеса.