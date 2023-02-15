Стало известно, сколько Россия заработала на экспорте нефти в январе МЭА: доходы России от экспорта нефти в январе выросли до $13 млрд

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Доходы России от экспорта нефтепродуктов в январе составили $13 млрд, что на $0,7 млрд превышает показатель декабря 2022 года, сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА). В организации отметили, что нефтяной экспорт РФ в прошлом месяце вырос на примерно на 300 тысяч баррелей в сутки и достиг 8,2 млн б/с, но при этом поставки в Европу сократились на 450 тысяч б/c.

Несмотря на санкции, добыча и экспорт российской нефти сохранились на относительно хорошем уровне. Стране удалось перенаправить поставки сырой нефти в Азию, и ограничение цен на нефть G7, по-видимому, помогает поддерживать поток, — говорится в сообщении на сайте МЭА.

В агентстве указали, что добыча нефти и конденсата в России в январе снизилась на 50 тысяч б/c по сравнению с декабрем и на 160 тысяч б/с — по сравнению с уровнем, зафиксированным до начала спецоперации на Украине. Согласно прогнозу МЭА, добыча продолжит снижаться и к концу первого квартала текущего года сократится на 1 млн баррелей, до 10 млн б/c.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что в нынешнем году сохраняются риски снижения добычи нефти на территории России, власти планируют оценить их в ближайшее время. Он также отметил, что РФ сейчас полностью продает весь объем производимой нефти и собирается в марте добровольно сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. При этом страна не будет продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов «ценового потолка».

Эксперт нефтегазовой отрасли Владимир Демидов назвал планы властей по снижению нефтедобычи грамотным ходом. Он пояснил, что для России этот шаг неминуем из-за санкций, которые в первую очередь бьют именно по добытчикам, то есть самому верху этой цепочки. Демидов предположил, что принятое решение позволит хоть и немного, но выправить нефтяные цены.