Стало известно, сколько продуктов удалось импортозаместить в России АКОРТ: доля российских товаров на полках продовольственных сетей превысила 90%

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Российские товары теперь представляют более 90% ассортимента продовольственных сетей. Об этом в интервью NEWS.ru сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Это позволяет сдерживать цены, говорит он.

Крупные торговые сети стали активнее сотрудничать с небольшими производителями как продуктов, так и непродовольственных товаров. Теперь доля отечественных товаров превышает 90% в ассортименте продовольственных сетей, — сказал Караваев.

В то же время в торговых сетях с хозяйственными и строительными товарами российскими стали более 70% позиций, говорит он. Активно развивается отечественное производство бытовой химии, косметики, средств гигиены, домашнего текстиля и одежды, добавляет глава торговой ассоциации.

При этом в начале года россияне уже замечали скачки цен на продукты. В частности, резко дорожали огурцы. Цены на них доходили до 1100 руб. за килограмм. Также сильно росли ценники на помидоры, лук, свеклу и морковь. Подробности — в материале NEWS.ru.