Стало известно, сколько можно сэкономить на «параллельных» гаджетах Россияне смогут сэкономить до 70% стоимости товара на ввезенных по параллельному импорту гаджетах

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Параллельный импорт принес в Россию товары, изначально созданные для иностранцев. Согласно расчетам NEWS.ru и участников рынка, цена на технику, предназначенную для других стран, может быть ниже на 5–70%, чем на аналогичную версию товара для России. И если на гаджетах из ОАЭ теперь можно значительно сэкономить, то за автозапчасти оттуда же придется заплатить вдвое больше.

При этом с ввезенной продукцией могут появиться сложности. Так, при покупке гаджетов может возникнуть необходимость обновить программное обеспечение: клавиатура ноутбуков может быть рассчитана только на английский язык, смартфоны могут быть адаптированы под зарубежных операторов связи и не работать с российскими. Кроме того, россияне могут столкнуться со сложностями с гарантийным обслуживанием или же покупатель может получить подделку.

Подробнее читайте в материале NEWS.ru «Сколько можно сэкономить и потерять на параллельном импорте».

Ранее стало известно, что магазины компании re:Store, специализирующиеся на продаже продукции Apple, с июня начали ввозить iPhone и MacBook по параллельному импорту. Представители конгломерата Inventive Retail Group, куда входит re:Store, Nike и Lego, уточнили, что в магазинах представлены товары, которые ввезли на территорию РФ до марта 2022 года и в июне 2022 года. Сотрудники отечественного маркетплейса Wildberries также подтвердили ввоз и продажу техники от Apple по параллельному импорту.