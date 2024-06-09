Доля рубля в расчетах с Европой выросла до рекорда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доля рубля в обороте между Россией и странами Европы в 2024 году достигла исторического уровня в 58,5%, сообщает РБК, ссылаясь на данные аналитиков Центрального банка. Как отмечается, рекордный показатель был достигнут к марту.

Доля доллара и евро в расчетах по российскому экспорту с европейскими странами составила 28,5%. Еще 13% операций были проведены в валюте дружественных стран, подсчитали в Центробанке.

За год доля рубля выросла на более чем на 10%. В первом квартале 2024 года российские экспортеры поставили на европейский рынок товары на общую сумму $15,4 млрд. Этот показатель составил примерно 15% от общего объема экспорта России, по данным Федеральной таможенной службы.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что причина укрепления рубля кроется в ухудшении экономической ситуации. По его словам, из-за усиливающихся санкций со стороны США банки Китая, Турции и ОАЭ значительно сократили свои платежи из-за страха перед последствиями. Это привело к обрушению импорта в Россию, в результате чего спрос на валюту упал и ее курс снизился, считает он.