Стало известно, на сколько вырос объем госдолга России Счетная палата: объем госдолга России в 2023 году вырос на 2,775 трлн рублей

Объем государственного долга России в 2023 году вырос на 2,775 трлн рублей по сравнению с 2022 годом, говорится в аналитической записке Счетной палаты. Теперь общая сумма оценивается в 25,595 трлн рублей, или 15% ВВП

Государственный долг увеличился на 2 775,7 млрд рублей, или на 12,2%, и составил 25 595,2 млрд рублей, или 15% ВВП, при этом внутренний долг увеличился на 2 031,8 млрд рублей, или на 10,8%, и составил 20 812,8 млрд рублей, — говорится в документе.

Кроме того, согласно оценке Счетной палаты, внешний долг в иностранной валюте сократился на $4,09 млрд, но в рублевом эквиваленте увеличился на 743,9 млрд рублей. Сейчас он оценивается в $53,3 млрд (4 782,4 млрд рублей).

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил, что текущий государственный долг России находится на безопасном уровне. По его словам, сейчас этот показатель составляет 17% валового внутреннего продукта, что намного ниже, чем у западных стран.

До этого Министерство финансов США сообщило, что американский государственный долг впервые превысил отметку $34 трлн. Это является рекордным показателем для страны. Осенью прошлого года госдолг США составлял $33 трлн.

Экономист Николай Кульбака считает, что американский государственный долг никак не отразится на российской экономике. По его словам, Москва и Вашингтон никогда не были торговыми партнерами, а на данном этапе практически полностью прекратили торговые отношения. Как пояснил специалист, экономика России в первую очередь зависит от цен на нефть. В связи с этим проблемы могут возникнуть, если в Китае, США и Европе произойдет обвал стоимости сырья.