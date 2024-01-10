Экономист оценил, отразится ли госдолг США на России Экономист Кульбака: американский госдолг не отразится на России

Фото: Wang Lei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сам по себе американский госдолг никак не отразится на российской экономике, заявил экономист Николай Кульбака. В беседе с «360» эксперт объяснил, что Россия и США никогда не были торговыми партнерами, а на данном этапе практически полностью прекратили торговые отношения.

Россия практически не торгует с Соединенными Штатами, да и торговала очень мало. То есть США никогда не были серьезным экономическим партнером России. Поэтому, в принципе, для России это вообще никакого значения не имеет, — пояснил экономист.

Кульбака уточнил, что экономика России в первую очередь зависит от цен на нефть. В связи с этим проблемы могут возникнуть, если в Китае, США и Европе произойдет обвал стоимости сырья. Экономист добавил, что с американским госдолгом на данный момент в целом нет проблем. По его словам, он действительно довольно большой, но, если рассматривать его по отношению к ВВП, ситуация не является критической. Эксперт связал прогнозы бывшего президента США Дональда Трампа о крахе экономики США в 2024 году с предвыборной агитацией.

Экономист Михаил Беляев ранее сообщил, что госдолг США может стать существенным осложнением не только для экономики всего мира. По его словам, могут возникнуть долговые проблемы у Китая, который является крупным держателем американских ценных бумаг, а также у Японии и Великобритании.