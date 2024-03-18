Стало известно, кто пострадает от остановки транзита российского газа Энергоэксперт Юшков: приостановка транзита газа через Украину ударит по Австрии

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От приостановки транзита российского газа через Украину пострадают в первую очередь Австрия и Словакия, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, австрийцам придется долго искать альтернативу российскому газу, а словаки пострадают не только как потребители, но и как получатели денег за прокачку газа.

Словаки в данном случае выступают не только в качестве потребителя российского газа, но и страны-транзитера, получая деньги за прокачку газа в Австрию. Австрийцы же пострадают просто потому, что им придется искать альтернативу: сначала найти СПГ, потом договориться с кем-то из прибрежных стран о выгрузке, а потом от них качать этот газ к себе. Это дорого. И в этом плане им, конечно, удобно получать именно российский газ, — сказал Юшков.

Ранее глава Минэнерго Герман Галущенко заявил, что власти Украины решили не продлевать контракт на транзит газа с компанией «Газпром» после 31 декабря текущего года. Галущенко отметил, что Киев активно усиливает свою энергетическую безопасность и независимость, в частности за счет «наращивания внутренней газодобычи». Транзитный договор «Газпрома» и Украины предполагает, что с 2021 года каждый день с обеих сторон прокачивают 109,6 млн кубометров топлива.

Глава российского Минэнерго Николай Шульгинов, напротив, не исключил продление транзита российского газа через Украину. По его мнению, европейские страны заинтересованы в продлении договора, поэтому «должны сами все же позаботиться и попробовать сами выйти с каким-то предложением, как сохранить транзит».