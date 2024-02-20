Россия напомнила Европе о важности продления транзита газа Глава Минэнерго заявил об ожидании предложения Европы о покупке газа в России

Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Европейские страны должны сами выйти с предложением о сохранении поставок российского газа через Украину, тем более что они сами желают продолжать транзит, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов. Вместе с тем он рассказал, что в настоящее время у «Газпрома» нет планов и переговоров по поводу продления поставок по украинской газотранспортной системе, передает РБК.

Я думаю, что европейские страны должны сами все же позаботиться и попробовать сами выйти с каким-то предложением, как сохранить транзит, потому что они в этом заинтересованы, — сказал Шульгинов.

Ранее еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон проинформировала, что ЕС не планирует продлевать контракт с Россией на транзит газа через Украину. Соглашение истекает в конце 2024 года. По ее словам, Австрия, Италия и Словакия, получающие российский газ таким маршрутом, «научились жить без российского газа» и найдут альтернативные источники поставок.

Член Совета Федерации от Крымского региона Сергей Цеков назвал чушью эти заявления. Он указал, что авторами подобных высказываний движет ненависть.

Согласно данным S&P Global Commodity Insights на середину февраля этого года, Европа получает около 12 млрд кубометров газа в год через Украину. До начала спецоперации этот показатель составлял примерно 155 млрд кубических метров.