Стало известно, как может подорожать хлеб до конца года Гендиректор АБ-Центра: хлеб до конца года может подорожать максимум на 1,5%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хлеб до конца года может подорожать максимум на 1,5%, заявил NEWS.ru генеральный директор аналитического АБ-Центра Алексей Плугов. Он пояснил, что в первой половине прошлого года на фоне скачка цен на зерно цены на хлеб всего за три месяца выросли на 8–10%. Но тогда сработали сразу несколько факторов: санкции, девальвация и рост мировых цен на зерно. Затем цены на зерно начали падать, и в этом году рост цен на хлеб будет заметно ниже общей инфляции, ожидает эксперт.

Рост цен на хлеб замедлился. Примерно год назад килограмм белого хлеба стоил 84 рубля, а сегодня — 86 рублей. То есть за последние 12 месяцев хлеб подорожал всего на 2,4%, тогда как инфляция на конец августа достигла 5,13%. До конца года цены на хлеб вырастут максимум на 1,5%, — сказал Плугов.

Он добавил, что цены на хлеб растут всегда, даже когда сырье дешевеет (основное сырье в себестоимости хлеба занимает примерно 25%). Просто в этом случае подорожание менее заметно, объясняет Плугов.

Ранее NEWS.ru писал, что рост курса доллара до отметок 95–100 рублей в последний месяц приведет к повышению цен на продукты питания в магазинах этой осенью. NEWS.ru собрал все прогнозы экспертов, которые рассказали, на сколько подорожают мясо, рыба, кофе, алкоголь и другие товары. Например, к сентябрю по сравнению с началом августа курица должна была подорожать еще на 8%, свинина — в пределах 5%, а говядина — на 1–2% (цены на нее и так уже очень высокие, а спрос падает).