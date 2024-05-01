Стало известно, что будет с Россией после повышения МРОТ до 30 тысяч рублей Экономист Зубец: повышение МРОТ до 30 тысяч рублей искоренит серую занятость

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повышение МРОТ в России до 30 тысяч рублей поможет бороться с серой занятостью, рассказал NEWS.ru директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. По его словам, минимальная зарплата в РФ превышает 40 тысяч рублей в месяц.

Это абсолютно разумное решение. В РФ практически нет зарплат ниже 30 тысяч рублей, а если и есть, то это какие-то подработки в виде вахтера или вахтовика, или это серая зарплата. Если мы сделаем МРОТ выше 30 тысяч, это будет означать, что мы боремся с серой занятостью, и в России не будет дешевого труда, — добавил Зубец.

Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов направил в правительство законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда повышается с 19,2 до 30 тысяч рублей, сообщают «Известия». В документе говорится, что текущий уровень МРОТ влечет за собой необоснованную дифференциацию доходов населения, а также тормозит рост внутреннего валового продукта в стране.

Нилов добавил, что сейчас для рассмотрения законопроекта наиболее подходящее время, так как скоро власти начнут работу над распределением бюджета на 2025 год. Депутат выразил уверенность в том, что минимальный размер оплаты труда в России нужно повышать более высокими темпами.

Ранее стало известно, что в России предлагают установить минимальную тарифную ставку заработной платы не ниже одного МРОТ. В законопроекте, который намерена внести в Госдуму фракция «Справедливая Россия — За правду», сообщается, что у большинства предприятий РФ размеры тарифных ставок ниже этого уровня.