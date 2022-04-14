Стало известно, что будет с ценами на мясо в России

Пандемия коронавируса и санкции в отношении России нарушили цепочки поставок в страну ряда товаров из-за рубежа. Это способствовало росту цен, в том числе на продукты питания. О том, как сильно может подорожать мясо для россиян, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

По его словам, доля импортного мяса на отечественном рынке незначительна, в этой связи сложности с поставками не могут оказать никакого заметного влияния на стоимость продукта. Более того, Россия в большей степени является не импортёром, а экспортёром мяса, заявил эксперт. В первую очередь, речь идёт о свинине.

Россия по мясу птицы больше экспортирует, чем импортирует. По свинине мы почти ничего не ввозим, зато продали за рубеж в прошлом году почти 200 тысяч тонн. Это существенный запас прочности. По говядине у нас есть зависимость от импорта, а в мире она очень быстро дорожает. Но пока говядина в России все еще в оптовом звене в среднем в два раза дешевле, чем на мировом рынке, — сказал Юшин.

Он также уточнил, что повышение цен на рынке идёт по всему миру. К подорожанию может привести рост себестоимости продукта. Этот процесс не имеет никакого отношения к санкциям, утверждает Юшин.

За один только месяц март индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН на планете повысился на 12,6 процента. <...> В России пока по итогам года мы предполагаем, что себестоимость производства разных видов мяса вырастет в среднем на 15-20%, — сообщил эксперт.

Он также добавил, что с учётом большого числа факторов. влияющих на ценообразование, невозможно дать точный прогноз, как рост стоимости скажется на конечных потребителях.

Ранее бенефициар ГК «Концерн «Покровский» Андрей Коровайко заявил, что дефицита продуктов в России не будет, агропромышленный комплекс целиком покрывает внутренние потребности. Могут быть скачки цен на некоторые продукты, из-за чего покупатели станут их покупать меньше, но ситуация восстановится.

При этом в Приморском крае началась работа по сдерживанию роста цен на хлеб, чтобы жители региона могли покупать этот товар по конкурентоспособной стоимости. Отмечается, что санкции Запада уже сказались на стоимости необходимого для производства сырья.