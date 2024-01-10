США ищут способы отказа от российского урана Минэнерго США прорабатывает возможности отказа от урана из России

Фото: Rosatom/via Globallookpress.com/Globall Look Press

Первая партия инновационного уран-плутониевого РЕМИКС-топлива для реактора ВВЭР-1000 изготовлена ​​и принята на Сибирском химическом заводе Росатома в Северске Томской области

США ищут альтернативного поставщика урана для реакторов следующего поколения на замену России, сообщает Reuters со ссылкой на американское Министерство энергетики. Ведомство планирует выделить на контракты поставок $500 млн.

По данным Минэнерго США, американская сторона планирует заключить контракты с максимальным сроком в 10 лет на поставки высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU), обогащенного до 20%. При этом традиционно используемое урановое топливо обогащено до 5%. Не исключается, что программу расширят в ближайшие годы.

Единственная компания, которая продает коммерческие партии HALEU — «Техснабэкспорт» (Tenex, дочерняя компания Росатома). При этом в США только одна организация имеет лицензию на производство такого топлива — Centrus Energy. Пока она производит небольшое количество сырья в демонстрационных целях, но планирует расширить выпуск. Европейские компании не имеют лицензий по производству HALEU для США.

Ранее в Tenex опровергли сведения Bloomberg о превентивном запрете на поставки обогащенного урана в США из России. В компании подчеркнули, что не делали соответствующих заявлений в адрес заказчиков. Кроме того, организация заверила, что выполняет все обязательства по контрактам в полной мере и намерена продолжать это в будущем.