Росатом опроверг возможное прекращение поставок урана в США

Фото: Росатом

Дочерняя компания Tenex, принадлежащая госкорпорации «Росатом», опровергла информацию агентства Bloomberg о превентивном запрете на поставки обогащенного урана в США из России, передает «Коммерсант». «Дочка» заявила, что эти слова были приписаны подразделению Tenex в Штатах.

Ни сам Tenex, ни дочерние общества компании не делали подобных уведомлений в адрес своих зарубежных заказчиков, — говорится в сообщении.

В Tenex отметили, что все обязательства по контрактам всегда выполнялись в полной мере, компания намерена продолжать это делать и в будущем. Предприятие подчеркнуло, что ценит доверие зарубежных заказчиков и считает недопустимыми спекуляции по вопросам, которые затрагивают взаимоотношения с ними.

Ранее информагентство Bloomberg сообщило, что правительство РФ может упреждающе запретить экспорт урана в США. По их данным, российская компания «Техснабэкспорт», входящая в структуру Росатома, уже уведомила своих американских клиентов о возможном введении ограничений. Предполагается, что запрет экспорта урана может привести к проблемам в сфере энергетики.

Отмечается, что «Техснабэкспорт» поставляет уран сразу нескольким американским компаниям. По мнению аналитиков, запрет экспорта урана «чреват хаосом» в энергетической сфере США, так как это приведет к росту цен на топливо для ядерных реакторов. Согласно данным, предоставленным Министерством энергетики США, сегодня Россия занимает первое место среди всех иностранных поставщиков урана в страну.