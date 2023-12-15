США могут остаться без российского урана Bloomberg: Россия может запретить экспорт урана в США

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Правительство России может превентивно запретить экспорт урана в США, сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По их данным, российская компания «Техснабэкспорт», входящая в структуру «Росатома», уже уведомила своих американских клиентов о возможном введении ограничений. Предполагается, что запрет экспорта урана может привести к проблемам в сфере энергетики.

Отмечается, что «Техснабэкспорт» поставляет уран сразу нескольким американским компаниям. В их число входит Constellation Energy Corp, клиентская база которой насчитывает свыше 2 млн человек. По мнению аналитиков, запрет экспорта урана «чреват хаосом» в американской энергетической сфере, так как это приведет к росту цен на топливо для ядерных реакторов. Согласно данным, предоставленным Министерством энергетики США, сегодня Россия занимает первое место среди всех иностранных поставщиков урана в страну.

Помощник министра энергетики Кэтрин Хафф ранее заявила, что зависимость США от ядерного топлива из России остается на критическом уровне, что создает угрозы для национальной безопасности. По ее словам, сегодня Вашингтон закупает у Москвы примерно 20% от общего объема ядерного топлива. При этом Россия контролирует около 50% мировых мощностей по обогащению урана, подытожила она.