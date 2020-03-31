https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров разъяснил, что сроки оплаты бюджетных кредитов регионам, которые должны были быть погашены в этом году, переносятся на 2024 год. Комментируя на заседании парламента принятые поправки в Бюджетный кодекс, он также сообщил и о других нововведениях.

Мы увеличиваем срок казначейских кредитов до 180 дней — это важнейшее средство оперативной поддержки регионов. Наконец, мы снимаем те ограничения, которые существовали для регионов, и передаём им фактически аналогичные полномочия, которые даём правительству, — указал депутат.

31 марта в Госдуму РФ внесли законопроект о предоставлении гражданам кредитных каникул. Документ предусматривает предоставление кредитных каникул для физлиц, граждан, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого бизнеса в тех отраслях, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект о повышении пособий по временной нетрудоспособности до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).