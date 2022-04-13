Совфед одобрил закон о привлечении белорусов к строительству Восточного

Совет Федерации одобрил законопроект о привлечении белорусских граждан и организаций к строительству и реконструкции объектов космодрома Восточный. Документ уточняет порядок деятельности на территории закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Циолковcкий, где размещён космодром, сообщает РИА Новости.

В частности, теперь госкорпорация Роскосмос сможет привлекать белорусов для выполнения работ и оказания услуг, связанных со строительством и реконструкцией объектов наземной космической инфраструктуры космодрома Восточный. «Роскосмос» сможет привлeкать к работе на территории города Циолковского Амурcкой области как граждан, так и юридические лица из Белоруссии.

Соответствующий законопроект внёс на рассмотрение Госдумы в начале апреля президент России Владимир Путин. В документе говорилось, что эта инициатива направлена на дальнейшее развитие и укрепление российско-белорусских отношений.

В конце января глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что космодром Восточный будет строиться всегда. Он объяснил это тем, что каждый новый тип ракеты требует своего собственного стартового комплекса.