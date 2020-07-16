Совет директоров утвердил стратегию развития «Аэрофлота» на восемь лет

В «Аэрофлоте» ожидают увеличения пассажиропотока до 130 млн человек в год.
Такой прогноз содержится в стратегии развитии авиакомпании до 2028 года, которую 16 июля утвердил совет директоров. Как
Изменения последнего времени, связанные с пандемией, только укрепили нас в уверенности: найдены правильные направления трансформации группы. Реализация стратегии позволит снизить стоимость перевозок, вырастет мобильность населения, что, в свою очередь, придаст новый импульс развитию группы «Аэрофлот», — отметил Савельев.
Гендиректор выразил уверенность, что компания выполнит поставленные задачи и через восемь лет войдёт «в десятку крупнейших авиационных холдингов мира».
Мы назвали стратегию «30/30», она предполагает рост пассажиропотока на 30 миллионов и снижение цены в экономклассе по России до 30%, — сообщил Савельев.
В стратегии также содержится положение об увеличении авиапарка до 600 самолётов. Предполагается, что головная компания сосредоточится на региональных перевозках внутри страны, а «Победа» — на развитии сферы бюджетных рейсов. Пассажиропоток лоукостера, согласно стратегии развития, через восемь лет должен достичь показателя в 55–65 млн пассажиров ежегодно.
Как ранее писал NEWS.ru, «Аэрофлот» намерен передать 50 среднемагистральных самолётов Boeing 737-800 для эксплуатации на рейсах «Победы». В настоящее время парк лоукостера располагает 30 подобными лайнерами.
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