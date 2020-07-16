Совет директоров утвердил стратегию развития «Аэрофлота» на восемь лет

https://static.news.ru/photo/cef2247c-c785-11ea-9215-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В «Аэрофлоте» ожидают увеличения пассажиропотока до 130 млн человек в год.

Такой прогноз содержится в стратегии развитии авиакомпании до 2028 года, которую 16 июля утвердил совет директоров. Как передаёт ТАСС, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что основные положения документа разрабатывались в конце прошлого года.

Изменения последнего времени, связанные с пандемией, только укрепили нас в уверенности: найдены правильные направления трансформации группы. Реализация стратегии позволит снизить стоимость перевозок, вырастет мобильность населения, что, в свою очередь, придаст новый импульс развитию группы «Аэрофлот», — отметил Савельев.

Гендиректор выразил уверенность, что компания выполнит поставленные задачи и через восемь лет войдёт «в десятку крупнейших авиационных холдингов мира».

Мы назвали стратегию «30/30», она предполагает рост пассажиропотока на 30 миллионов и снижение цены в экономклассе по России до 30%, — сообщил Савельев.

В стратегии также содержится положение об увеличении авиапарка до 600 самолётов. Предполагается, что головная компания сосредоточится на региональных перевозках внутри страны, а «Победа» — на развитии сферы бюджетных рейсов. Пассажиропоток лоукостера, согласно стратегии развития, через восемь лет должен достичь показателя в 55–65 млн пассажиров ежегодно.

Как ранее писал NEWS.ru, «Аэрофлот» намерен передать 50 среднемагистральных самолётов Boeing 737-800 для эксплуатации на рейсах «Победы». В настоящее время парк лоукостера располагает 30 подобными лайнерами.