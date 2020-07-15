Лоукостер «Победа» получит от «Аэрофлота» 50 самолётов Boeing 737-800

https://static.news.ru/photo/e32c2ff6-c685-11ea-aee4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» передаст 50 среднемагистральных самолётов Boeing 737-800 своему дочернему лоукостеру «Победа».

В данное время парк лоукостера располагает 30 лайнерами Boeing 737-800. Согласно новой стратегии, изложенной генеральным директором «Аэрофлота» Виталием Савельевым на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным 14 июля, к 2028 году флот «Победы» планируется увеличить до 170 судов, передают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Издание уточняет, что передача всех самолётов лоукостеру займёт около двух лет, потому что вводить дополнительные суда в расписание необходимо постепенно. Кроме того, «Аэрофлот» начнёт передавать лайнеры лишь в следующем году из-за необходимости переоборудования салонов, так как «Победа» эксплуатирует самолёты в полной компоновке, не перевозит пассажиров в бизнес-классе и не использует кухни. По оценкам источников, переоборудование одного салона обойдётся компании примерно в $800 тыс.

Виталий Савельев также сообщил Михаилу Мишустину, что «Аэрофлот» в декабре разработал новую стратегию развития, согласно которой объём пассажиропотока планируется довести до 130 млн пассажиров к 2028 году, притом что за весь 2019 год группа перевезла свыше 60 млн пассажиров. Однако в компании отметили, что новая стратегия развития ещё не утверждена. Документ будет рассмотрен 16 июля на заседании совета директоров «Аэрофлота».

На встрече с Савельевым глава кабмина заявил, что «Аэрофлот» мог бы быть хорошим помощником для развития внутреннего туризма этим летом при условии разумных тарифов для перевозки граждан. В связи с этим премьер призвал авиаперевозчика при организации перевозок по туристическим маршрутам внутри страны устанавливать доступные тарифы. Кроме того, после выхода «Аэрофлота» на международный рынок многие из этих маршрутов должны сохраниться, считает премьер. На предложение Мишустина Савельев заметил, что в компании хорошо понимают эту задачу и сохраняют плоские тарифы на перевозку по пяти городам Дальнего Востока, Калининграду и по Симферополю, писал NEWS.ru.