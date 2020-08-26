Сотовые операторы закрывают безлимитные тарифы

https://static.news.ru/photo/a96a46d2-e80d-11ea-92c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотовые операторы лишат россиян возможности пользоваться безлимитными тарифами. Такое решение уже приняли Tele2 и МТС.

МТС изменил условие архивного плана «Тарифище» с 27 августа. Теперь у клиентов есть выбор: доплачивать за безлимит по 50-75 рублей либо перейти на новую версию трафика с сохранением той же цены, пишут «Известия». Но при втором варианте пользователям будет предоставляться только 30 Гб интернет-трафика.

Компания объяснила своё решение анализом базы, который дал понять, что 75% абонентов безлимитных тарифов используют в месяц только 12-15 Гб трафика. То есть, люди платят за то, чем по сути не пользуются.

Tele2 с 26 августа закрыл для подключения услугу «Очень много интернета». Услуга действовала для ряда тарифов и позволяла использовать безлимитный интернет за 200 рублей в месяц. Эксперты считают, что операторам вообще не стоило возвращать безлимитные тарифы. Они уже отказывались полтора года назад от такого трафика, но потом вернули их из-за конкуренции.

Дело в том, что операторы теряют на безлимитах не только в деньгах, но и качестве для большей части абонентов.

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