Состояние богатейшего в мире человека увеличилось до $172 млрд

https://static.news.ru/photo/8afc5d88-bc30-11ea-b139-fa163e074e61_660.jpg Джефф Безос Фото: Regina Wagner/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Состояние самого богатого в мире человека, главы компании Amazon Джеффа Безоса возросло до $171,6 млрд, что стало новым историческим рекордом.

Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), предыдущий рекорд был установлен 4 сентября 2018 года, когда богатство предпринимателя составило $167,7 млрд.

Новых рекордных значений Безосу удалось достичь за счёт скачка стоимости акций Amazon — по итогам 1 июля она прибавила 4,4%, достигнув отметки $2878,7 за штуку.

За первое полугодие богатство предпринимателя увеличилось на $56,7 млрд, и такая ситуация, как пишет Bloomberg, «подчёркивает растущий разрыв в благосостоянии людей в США во время худшего экономического спада со времён Великой депрессии».

Как писал NEWS.ru, Джефф Безос к 2026 году может стать первым в истории триллионером. На это указывают результаты исследования сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun, опубликованные в мае. Согласно ему, пандемия коронавируса только поможет предпринимателю увеличить своё состояние до $1 трлн. На момент публикации исследования Forbes оценивал его состояние в $143 млрд. В марте 2020 года оно оценивалось в $125 млрд.