Состояние богатейшего в мире человека увеличилось до $172 млрд

Состояние самого богатого в мире человека, главы компании Amazon Джеффа Безоса возросло до $171,6 млрд, что стало новым историческим рекордом.
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Новых рекордных значений Безосу удалось достичь за счёт скачка стоимости акций Amazon — по итогам 1 июля она прибавила 4,4%, достигнув отметки $2878,7 за штуку.
За первое полугодие богатство предпринимателя увеличилось на $56,7 млрд, и такая ситуация, как пишет Bloomberg, «подчёркивает растущий разрыв в благосостоянии людей в США во время худшего экономического спада со времён Великой депрессии».
Как писал NEWS.ru, Джефф Безос к 2026 году может стать первым в истории триллионером. На это указывают результаты исследования сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun, опубликованные в мае. Согласно ему, пандемия коронавируса только поможет предпринимателю увеличить своё состояние до $1 трлн. На момент публикации исследования Forbes оценивал его состояние в $143 млрд. В марте 2020 года оно оценивалось в $125 млрд.
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