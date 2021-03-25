https://static.news.ru/photo/c16d2c50-8e06-11eb-9c59-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Социальные пенсии увеличат на 3,4% с 1 апреля 2021 года. Соответствующее решение принял кабмин РФ. Постановление затронет 3,9 млн человек. Данные пособия назначают россиянам без достаточного трудового стажа для начисления страховой части. Также выплаты полагаются людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

В бюджете Пенсионного фонда на эти цели предусмотрено 12,8 миллиарда рублей, — говорится в сообщении на сайте правительства.

Размер индексации рассчитали исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. После увеличения средний размер соцпенсии составит 10 183 рубля. В то же время в январе парламентарии отклонили три проекта законов, инициаторы которых предложили вернуть индексацию пенсий работающим пожилым людям. Закон о её отмене действует в РФ с 2016 года.

Накануне глава РФ Владимир Путин поручил подготовить и принять поправки, защищающие от взыскания в рамках исполнительных производств средств, которые составляют минимальный доход граждан. Такую рекомендацию российский лидер озвучил после встречи с лидерами думских фракций. Также глава государства поручил подготовить и принять законопроекты, которые бы предусматривали усовершенствование электронных форм предоставления услуг в сфере занятости населения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кабмин РФ выделил свыше 3,5 млрд рублей на дополнительное финансирование больниц. Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение. Деньги предоставят 12 регионам и городу Байконур (Казахстан). Данная мера позволит медучреждениям компенсировать затраты, связанные с пандемией нового коронавируса.