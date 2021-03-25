Правительство предоставило 3,5 млрд рублей на допфинансирование больниц

https://static.news.ru/photo/59964d02-8dff-11eb-bdf2-96000091f725_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Российское правительство выделило свыше 3,5 млрд рублей на дополнительное финансирование больниц.

Регионы получат ещё более 3,5 млрд рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), — сообщили в пресс-службе кабмина.

Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение. Деньги предоставят 12 регионам и городу Байконур. Данная мера позволит медучреждениям компенсировать дополнительные затраты, которые связаны с пандемией коронавируса.

В пресс-службе отметили, что власти уже выделили на эти цели 25,4 млрд в 47 регионах.

Ранее NEWS.ru писал, что федеральная программа по закупке дорогостоящих лекарств проседает из-за недостаточного финансирования. К такому мнению пришёл Всероссийский союз пациентов. Аргументы в пользу грядущего дефицита препаратов изложены общественниками в письме к председателю Совфеда Валентине Матвиенко.