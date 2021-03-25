Названа сумма, в которую обойдётся улучшение качества опасной горячей воды

https://static.news.ru/photo/d4d2485a-8dc7-11eb-8788-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Качество горячей воды в жилых многоэтажных домах оставляет желать лучшего и требует немедленного перевода на закрытые системы водоснабжения. Однако на это необходимо 2 трлн рублей.

Переводу с открытых на закрытые системы водоснабжения подлежит не менее 60% всего жилого фонда страны. Поэтому парламент направит в профильные ведомства рекомендацию разработать целевую программу финансирования перевода домов, сообщают «Известия».

На сегодня горячая вода, которая течёт из кранов в жилых домах, такого же качества, как в батареях, что очень опасно для здоровья. Поэтому нужна программа перевода. Но источники финансирования программы так и не определены. Поэтому рекомендация будет разработана и направлена в правительство, Минстрой и Минэнерго в ближайшие две недели.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поправка в закон, согласно которой вода должна подаваться в жилые дома раздельно для кранов и батарей, была принята ещё в 2011 году, но никаких существенных шагов по её реализации сделано не было. А уже с 1 января следующего года эксплуатация централизованной открытой системы теплоснабжения станет незаконной.