https://static.news.ru/photo/bec6d700-e89c-11e9-9cc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gynzanov/Global Look Press

Индексация социальных пенсий проведена 1 апреля, повышение затрагивает приблизительно четыре миллиона россиян.

Также повышены пенсии по гособеспечению военных, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пострадавших из-за радиационных и техногенных катастроф и некоторых других категорий граждан, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно направил банкам и «Почте России» деньги на выплату пенсий и пособий за апрель. Это сделано из-за внеплановой нерабочей недели, которая была объявлена президентом страны из-за угрозы распространения коронавируса.