Собянин создал комиссию по повышению устойчивости развития экономики Москвы

В Москве создадут комиссию по повышению устойчивости развития экономики города в условиях санкций, сообщил в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин. Новым органом руководить будет лично он. Первыми задачами комиссии станут организация мониторинга ситуации, поддержание бизнеса и граждан.

Очевидно, что сегодня отечественная экономика вступает в полосу серьёзных испытаний из-за санкций, введённых США и другими странами. В этой связи я принял решение о создании комиссии по повышению устойчивости развития экономики в городе Москве в условиях санкций, которую буду возглавлять лично, — написал Собянин.

Он подчеркнул, что в первую очередь перед комиссией встанут задачи организовать мониторинг ситуации, принять срочные меры реагирования, а также поддержать бизнес и граждан.

Как отметил мэр, сейчас ситуация — нестандартная, она потребует выдержки, мужества и решительных действий. Однако он выразил уверенность, что город справится с испытаниями. По его мнению, подобная ситуация уже была в 2008/09, 2014/15 и 2020 годах.

3 марта Сергей Собянин отменил действие QR-кодов в столице. Соответствующее решение принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Наряду с QR-кодами он отменил все ограничения на посещение заведений общепита, музеев, театров, концертных, развлекательных, культурных, просветительских, а также спортивных мероприятий.