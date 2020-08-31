Смягчение оценки падения ВВП РФ вызвало оптимизм у Пескова

https://static.news.ru/photo/75492946-eb7c-11ea-8a88-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новые данные Минэкономразвития по перспективам падения российской экономики дают повод для оптимизма, однако предстоит ещё провести напряжённую работу по минимизации последствий кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Есть повод для оптимизма. Минэкономразвития опубликовало более оптимистические цифры падения экономики, чем даже те, которые у нас были на прошлой неделе. Это плюс, — цитирует «Интерфакс» Пескова.

При этом представитель Кремля не отрицает, что существует «определённая проблема, которую сейчас переживают предприниматели». Согласно опросу экспортного центра по защите прав предпринимателей, 40% российских бизнесменов не смогут выплатить отложенные в рамках господдержки налоги.

Предстоит напряжённая работа по минимизации последствий этого кризиса, — добавил Песков.

Как писал NEWS.ru, министр экономики Максим Решетников заявил, что экономика РФ восстанавливается после «коронакризиса» быстрее, чем ожидалось. Об этом говорит и новая рабочая версия прогноза Минэкономразвития. Рабочие данные прогноза предусматривают спад ВВП по году в 3,9% против 5% в ранних версиях и снижение инвестиций на 6,6% вместо 12%. Финальную версию макропрогноза внесут в правительство предположительно 10 сентября, её планируется рассмотреть 17 сентября.