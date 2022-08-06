СМИ узнали о «головной боли» иностранцев из-за укрепления рубля Bloomberg: укрепление рубля стало «головной болью» для терпящих убытки западных банков

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Укрепление рубля к евро стало настоящей «головной болью» для банков Запада. Об этом стало известно агентству Bloomberg. По его данным, покинувшие Россию иностранные компании терпят колоссальные убытки.

Как рассказал исполнительный директор австрийского Raiffeisen Bank Иоганн Штробль, прибыль его банка на фоне укрепления российской валюты растёт, однако для тех, кто решился на ликвидацию бизнеса в РФ, крепкий рубль превратился в «головную боль».

В свою очередь французский кредитный банк Societe Generale SA, решивший покинуть РФ после начала спецоперации на Украине, подтвердил, что по итогам второго квартала его доналоговые потери составили 3,3 млрд евро.

Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что к концу года курс доллара может вырасти примерно до 77–85 рублей. По его словам, этому могут способствовать снижение экспорта и добычи энергоносителей на 30% и 20% соответственно, а также дальнейшее снижение ключевой ставки.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов также предположил, что Банк России может снизить ключевую ставку до докризисного уровня в 5% до конца года. Вслед за этим курс рубля способен вернуться к прежним показателям в районе 70–80 за доллар и евро. По словам Абрамова, нынешний высокий курс рубля делает производство нерентабельным.