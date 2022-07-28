Аналитик назвал условия роста курса доллара до 85 рублей Аналитик Сыроваткин допустил падение рубля при сокращении добычи нефти в России на 20%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К концу года курс доллара может вырасти примерно до 77–85 рублей, рассказал ПРАЙМ ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. По его словам, этому могут способствовать снижение экспорта и добычи энергоносителей на 30% и 20% соответственно, а также дальнейшее снижение ключевой ставки.

Обновленный прогноз среднегодового уровня ключевой ставки допускает ее снижение до уровня 6,5% к концу 2022 года, и этот уровень уже может оказаться достаточным для сокращения спекулятивного спроса на российскую валюту, — отметил Сыроваткин.

Он предположил, что недавнее ослабление рубля вызвано резким ростом торгов в паре юань/рубль, объем которых в последние дни превышал объем торговле в паре евро/рубль. С чем именно это связано, неизвестно, но в ЦБ ранее говорили о возможности валютных интервенций при плавающем курсе в рамках бюджетного правила.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов предположил, что Банк России может снизить ключевую ставку до докризисного уровня в 5% до конца года. Вслед за этим курс рубля способен вернуться к прежним показателям в районе 70–80 за доллар и евро. По его мнению, данные меры помогут сделать кредиты более доступными как для населения, так и для промышленности и экономики. Нынешний же высокий курс рубля делает производство нерентабельным.