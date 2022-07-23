В Совфеде предсказали возвращение к докризисному курсу рубля до конца года Сенатор Абрамов: курс рубля способен вернуться к докризисным значениям до конца года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банк России может снизить ключевую ставку до докризисного уровня в 5% до конца года. Вслед за этим курс рубля способен вернуться к прежним показателям в районе 70–80 за доллар и евро. Такое предположение в беседе с РИА Новости выдвинул заместитель председателя комитета Совета федерации по экономической политике Иван Абрамов. По его мнению, данные меры помогут сделать кредиты более доступными как для населения, так и для промышленности и экономики.

Убеждён, что ключевая ставка будет снижаться ещё несколько раз и достигнет к осени, максимум до конца года докризисного уровня в 5%, — сказал Абрамов.

Он пояснил, что тем самым вырастет доступность кредитов — причём не только для населения, но и для промышленности и экономики. Всё это поможет развитию российского производства.

Одновременно со снижением ключевой ставки Абрамов ожидает и снижение курса рубля. По словам сенатора, нынешний крепкий рубль делает производство нерентабельным.

Легче всё привезти из Китая, а не производить самим. Это очень опасно, экономика снова попадёт в зависимость, от которой мы наконец стали уходить. Кроме того, это чревато ростом безработицы, — подчеркнул Абрамов.

В пятницу, 22 июля, Банк России снизил ключевую ставку сразу на полтора процентных пункта, до уровня 8% годовых. Регулятор объяснил это решение тем, что темпы прироста потребительских цен остаются низкими, что замедляет годовую инфляцию, а инфляционные ожидания людей и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года.

Кроме того, Банк России признал, что прогнозы о деловой активности не оправдались — это происходит медленнее, чем ожидалось. Тем не менее внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.