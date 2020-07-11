СМИ: «Голубой поток» не работает с середины мая

https://static.news.ru/photo/e78ebcf4-c350-11ea-91b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Газопровод «Голубой поток», который ведёт в Турцию, не работает с середины мая. Отмечается, что он был закрыт на техническое обслуживание, а срок возобновления работы неизвестен.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, турецкая государственная нефтегазовая компания Botas объявила приостановку работы «Голубого потока» с 13 по 29 мая. Несмотря на то что обозначенный срок уже прошёл, газопровод по-прежнему не поставляет газ из России.

Российский собеседник агентства отметил, что в настоящее время Турции хватает объёмов, поставляемых по «Турецкому потоку». Сейчас из двух веток «Турецкого потока» работает лишь одна мощностью 15,75 млрд кубометров в год.

Поставки газа в Турцию осуществляются в соответствии с заявками компаний-импортёров. Контракты с ними заключены по принципу «бери или плати», — передаёт РБК сообщение управления информации «Газпрома».

Газопровод «Голубой поток» был построен в 2002 году и введён в эксплуатацию в 2003 году. Проектная мощность составляет 16 млрд кубометров в год — почти в два раза меньше мощности «Турецкого потока» (31,5 млрд кубометров в год).

Как ранее писал NEWS.ru, венгерский газотранспортный оператор FGSZ инвестирует в строительство газопровода-перемычки с Сербией мощностью 6 млрд кубометров в год.