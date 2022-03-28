«Сложный механизм»: экономист о возможном запрете хождения валюты внутри РФ

Экономист Олег Богданов в разговоре с NEWS.ru объяснил, может ли случится такое, что в России запретят хождение евро и долларов внутри страны. По его словам, запрет валюты можно назвать сложным механизмом. Чтобы это осуществить, необходимо отключить банки от специальной системы, но и это не поможет полностью избавиться от иностранных денег, считает эксперт.

Это сложный механизм. Наличные ходят у нас, <...> они запретили ввоз наличных. Для того чтобы запретить движение в долларах и евро, нужно отключить банки от этой системы — через SWIFT, закрыть корреспондентские счета наших всех банков в долларах и евро. Но ходить всё равно валюта будет в каком-то виде внутри страны, потому что можно вот эти все вещи проводить через другие банки, другие системы, — отметил Богданов.

Он считает, что в стране не будет проблем с валютой, так как до санкций её сюда активно завозили. А запретить обращение каких-либо денежных средств в современном мире практически невозможно.

Полностью запретить ничего нельзя в этом современном мире. Речь идёт о запрете ввоза наличных централизованно. Вот раньше ЦБ или какой-то другой банк заказывал партию большую наличных — и партию самолётами привозили. А сейчас этого сделать нельзя. Ну, может, частный банк закажет какой $100 млн, и ему привезут их полулегально. <...> Это всё в иранской ситуации делалось. <...> Но запас наличных у нас большой, потому что перед всеми событиями завозили их сюда, не думаю, что какие-то проблемы у нас возникнут, — подытожил экономист.

Ранее аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев заявил, что ожидаемый частичный переход торговли газом за рубли способствует укреплению национальной валюты. По его словам, экономических агентов, заинтересованных в стабильности курса, станет больше, когда переход состоится.

Между тем министр финансов Германии Кристиан Линднер посоветовал западным компаниям не оплачивать поставки российского газа в рублях. Он рекомендовал руководителям иностранных фирм действовать согласно контрактным договорённостям.