Силуанов ушёл от ответа на вопрос о шикарных дворцах ПФР

https://static.news.ru/photo/20ca134a-1a6a-11eb-8c96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минфина России Антон Силуанов не стал отвечать на вопрос о бюджетных средствах, выделяемых Пенсионному фонду (ПФР) на строительство новых зданий в регионах.

Вопрос о новых зданиях был задан министру в ходе обсуждения проекта федерального бюджета на 2021–2023 годы. К Силуанову обратился депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин. Он отметил, что удивлён планами ПФР построить новые здания за счёт средств бюджета, передаёт Regnum.

Мы вносим такое предложение, в то время как президент обозначал возможность пополнения бюджета ПФР за счёт продажи его зданий, потому что дворцы Пенсионного фонда вызывают социальное раздражение, — сказал Ионин.

Депутат задал вопрос, как вообще такая строчка могла появиться в проекте бюджета и нельзя ли от неё отказаться. Однако Антон Силуанов отвечать на вопрос не стал, переадресовав его главе ПФР Максиму Топилину.

Вы задали вопрос, он касается не федерального бюджета, а бюджета Пенсионного фонда, потому что вопросы приобретения зданий, содержания зданий Пенсионного фонда учтены в бюджете Пенсионного фонда, — парировал Силуанов.

Как сообщал NEWS.ru, ПФР опроверг информацию об угрозе приостановки выплаты пенсий в случае, если пенсионер в течение полугода не снимает средства с карты. Ранее об этом сообщил руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Счётная палата перед этим нашла ошибки в системе персонифицированного учёта в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии.