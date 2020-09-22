ПФР ответил на сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

https://static.news.ru/photo/6be82f20-fcc8-11ea-baff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионный фонд опроверг информацию об угрозе приостановки выплаты пенсий в случае, если пенсионер в течении полугода не снимает средства с карты. Ранее об этом сообщил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Эта информация не соответствует действительности. Никакой приостановки выплат, если пенсионер в течение полугода не снимает средства с карты, не происходит, — сообщили РБК в ПФР.

Коган отмечал, что с помощью приостановки государство защищает себя от дополнительных трат. По словам эксперта, чтобы вернуть пенсию, нужно просто написать соответствующее заявление в ПФР. Кроме того, приостановка выплат может произойти из-за блокировки по решению суда или мошенничества при передаче идентификационных данных третьим лицам.

Как писал NEWS.ru, IT-эксперт назвал способ уберечь пенсионеров от мошенничества в Интернете. Эксперт посоветовал подобрать для пожилого человека надёжные пароли во всех сервисах, которыми он пользуется, изменить настройки конфиденциальности, а также ограничить доступ посторонних людей к банковской и персональной информации.