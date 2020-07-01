Шрёдер: нужно вырвать ядовитые зубы из санкционного законопроекта США

https://static.news.ru/photo/9c1b5c68-bb8b-11ea-b30d-fa163e074e61_660.jpg Герхард Шрёдер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Санкции, которые США планируют ввести в отношении газопровода «Северный поток — 2», подорвут трансатлантическое партнёрство. Для предотвращения их реализации следует прибегнуть к парламентской дискуссии. Об этом заявил председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер.

Необходимо использовать парламентскую дискуссию [с конгрессом США], чтобы вырвать особо ядовитые зубы у этого законопроекта, — цитирует его РИА Новости.

Шрёдер подчеркнул, что в случае с «Северным потоком — 2» речь идёт о европейском проекте, в котором задействованы свыше 120 компаний, а сумма уже реализованных инвестиций составляет €12 млрд. По его словам, американские санкции должны быть отклонены как в интересах Германии, так и всей Европы.

Он также добавил, что Вашингтону необходимо указать не недопустимость обращения с Европой подобным образом. Это противоречит интересам самих Штатов в области безопасности.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%.

Американские конгрессмены внесли параллельный законопроект о дополнительных санкциях против строящегося газопровода «Северный поток — 2». В отличие от предыдущей версии он содержит более мягкие санкции против участников строительства газопровода.

Ранее NEWs.ru писал, что санкции США осудили в МИД Германии. В ведомстве назвали ограничения неприемлемыми, поскольку они направлены на остановку проекта и наносят ущерб совместной политике в отношении РФ.