Канцлер ФРГ Шольц заявил, что оплата за газ будет только в евро и долларах

Расчёт за российский газ будет проводиться в рамках договора и исключительно в евро и долларах, а не рублях, как это требует российское правительство заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщили РИА Новости со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта. Он отметил, что разговор двух лидеров состоялся по инициативе российского президента. Министр добавил, что Путин уведомил Шольца о том, что решение о расчётах за газ в рублях вступает в силу с 1 апреля.

По информации агентства, канцлер Германии запросил информацию в письменном виде, чтобы лучше понять процедуру.

В то же время он подчеркнул в разговоре, что для европейских контрактных партнеров ничего не изменится. Расчеты будут осуществляться исключительно в евро и как и обычно переводиться в Газпромбанк, который не затронут санкциями. Банк будет конвертировать деньги в рубли. Канцлер Шольц в этом разговоре не давал согласия, а лишь попросил письменной информации, чтобы лучше понять процедуру. Как и прежде, договорённость «Большой семерки» остается в силе: поставки энергоносителей будут оплачиваться исключительно в евро и долларах. Как это и предусмотрено в контрактах, — заявил министр.

Ранее 30 марта в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин провёл телефонные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В ходе беседы лидеры двух государств обсудили решение главы российского государства осуществлять экспорт газа в Европу за рубли. Отмечается, что Путин и Шольц также обменялись мнениями по вопросу украинско-российских переговоров в Стамбуле.

23 марта президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты платежа, в которой будут произведены последующие платежи.