Путин провёл телефонные переговоры с Шольцем

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. В ходе беседы лидеры двух государств обсудили решение главы российского государства осуществлять экспорт газа в Европу за рубли. Отмечается, что Путин и Шольц также обменялись мнениями по вопросу украинско-российских переговоров в Стамбуле.
Путин проинформировал немецкого коллегу, что решение о переходе расчётов за российские энергоресурсы на рубли связано с заморозкой валютных резервов Банка России членами Евросоюза.
Принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний — импортёров российского газа. Условлено, что на этот счёт дополнительно переговорят эксперты двух стран, — говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры двух стран рассмотрели вопросы обеспечения безопасной эвакуации мирных граждан из мест боевых действий, в первую очередь из Мариуполя.
Ранее 29 марта Путин провёл переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которых были подняты вопросы касательно Украины и переход к оплате за газ на национальную валюту российского государства. Лидеры обеих стран обменялись мнениями по актуальным аспектам развития ситуации вокруг Украины, сообщила пресс-служба Кремля. Говоря об оплате за газ, Макрон заявил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно.