Путин провёл телефонные переговоры с Шольцем

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Плановая перегруппировка российских войск происходит на Киевском и Черниговском направлениях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, добавив, что все цели на данных направлениях были выполнены. Его слова передаёт РИА Новости.

На Киевском и Черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск. На первом этапе специальной военной операции, проводимой Вооружёнными силами России на территории Донбасса и Украины, планировалось заставить противника сконцентрировать свои силы,...