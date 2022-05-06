Shell продаст свою российскую сеть АЗС

Фото Erich Häfele/chromorange/Global Look Press

Нефтегазовая компания Shell рассматривает возможность продажи сети российских АЗС. В числе потенциальных покупателей значится «Лукойл», сообщает Forbes.

По данным издания, 5 мая англо-голландская компания нашла покупателя на свой автозаправочный бизнес. Сделка ещё не подписана, стороны находятся в процессе переговоров. Shell продаёт все заправки с персоналом с условием, что текущие зарплаты будут платить сотрудникам до конца года.

Представитель компании подтвердил журналу, что фирма ведёт переговоры с «независимыми заинтересованными сторонами». Процесс идёт в полном соответствии с санкциями, законами и правилами стран, где представлена нефтегазовая корпорация. В России у Shell более 370 заправок в 28 городах. Часть принадлежит самой компании, некоторые работают по франшизе.

По словам источника издания, к бизнесу присматривается «Лукойл». В нагрузку к АЗС компания хочет продать свой завод по производству смазочных материалов вместе с долгами. Кредиты ООО «Шелл нефть» составляют 9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что англо-нидерландская нефтегазовая группа Shell по результатам первого квартала 2022 года понесла расходы в размере $3,9 млрд из-за ухода с российского рынка. В феврале Shell заявила о выходе из общих с «Газпромом» и «Газпромнефтью» предприятий, а также из проекта «Северный поток — 2».