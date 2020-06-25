Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам до 11,9%

https://static.news.ru/photo/e87e9560-b6cd-11ea-998e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физлиц на процентный пункт до 11,9%. На такие условия могут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту банка, кроме того, размер ставки зависит от суммы и вида кредита, а также от наличия поручителя.

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на 1 процентный пункт — с 12,9% до 11,9%, — говорится в сообщении банка.

Снижение ставок коснулось потребительских кредитов без обеспечения, потребкредитов под поручительство и займов на рефинансирование кредитов.

Так, ставка в 11,9% годовых будет действовать для потребительских кредитов на рефинансирование размером более 1 млн рублей, при размере кредита от 300 тыс. до 1 млн. рублей ставка составит 12,9%, при этом её величина не будет зависеть от получения зарплаты или пенсии на карту банка. В Сбербанке уточнили, что изменения вступили в силу с 18 июня.

Как писал NEWS.ru, 19 июня Банк России впервые с 2015 года понизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 4,5% годовых, что является историческим минимумом. Эта ставка имеет важное значение для граждан, поскольку обычные банки зависят от кредитов ЦБ: чем ниже эта ставка, тем меньше проценты по ипотечным и другим кредитам. Чуть позже председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что средняя ставка по ипотеке в стране в мае текущего года уменьшилась и достигла исторического минимума в 7,4%. Также она сообщила, что почти треть кредитов была выдана по льготной ставке 6,5%

Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин считает, что в результате снижения ключевой ставки ЦБ несубсидируемая ипотека может стать доступнее.