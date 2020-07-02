https://static.news.ru/photo/9826e854-bc5b-11ea-98e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Киселев/NEWS.ru

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях. Среднее максимальное значение ставки уменьшилось на 0,8 процентных пункта (п.п.). Например, вклад «Сохраняй» сейчас доступен по максимальной ставке в 3,86% против 4,5% ранее. Максимальную ставку по вкладам «Пополняй» сократили на 0,83 п.п. — до 3,32%.

В начале июня 2020-го регулятор также снизил ставки на вклады в американских долларах. Так, максимальная ставка была уменьшена до 0,55%, говорится на сайте финансового ведомства. Накануне ставки на рублёвые вклады также снизил банк ВТБ. В массовом сегменте снижение составило от 0,1 до 1 п.п.

Кроме того, Сбербанк со 2 июля по 2 августа примет средства на промо-вклад «Лето онлайн». Его открытие возможно только в режиме онлайн — в интернет-банке или в мобильном приложении. При полугодовом размещении средств ставка 4%, на 3 месяца — 3,8%. Минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей.

В июне ведомство снизило минимальную ставку по потребительским кредитам для физлиц на процентный пункт — до 11,9%. На такие условия могут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту банка, кроме того, размер ставки зависит от суммы и вида кредита, а также от наличия поручителя.

Снижение ставок коснулось потребительских кредитов без обеспечения, потребкредитов под поручительство и займов на рефинансирование кредитов.

Так, ставка в 11,9% годовых будет действовать для потребительских кредитов на рефинансирование размером более 1 млн рублей, при размере кредита от 300 тыс. до 1 млн. рублей ставка составит 12,9%, при этом её величина не будет зависеть от получения зарплаты или пенсии на карту банка. В Сбербанке уточнили, что изменения вступили в силу с 18 июня.

Как писал NEWS.ru, 19 июня Банк России впервые с 2015 года понизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 4,5% годовых, что является историческим минимумом. Эта ставка имеет важное значение для граждан, поскольку обычные банки зависят от кредитов ЦБ: чем ниже эта ставка, тем меньше проценты по ипотечным и другим кредитам. Чуть позже председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что средняя ставка по ипотеке в стране в мае текущего года уменьшилась и достигла исторического минимума в 7,4%. Также она сообщила, что почти треть кредитов была выдана по льготной ставке в 6,5%.

Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин считает, что в результате снижения ключевой ставки ЦБ несубсидируемая ипотека может стать доступнее.