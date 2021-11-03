Сбербанк Европа продаст «дочек» в пяти странах

Сбербанк Европа подписал соглашение о продаже «дочек» в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении с совокупными активами в €7,329 млрд. Сделку планируется закрыть в 2022 году после одобрения регуляторов, сообщает «Коммерсант».

На продажу выставлены 162 филиала, в которых на конец 2020 года обслуживалось почти 600 тысяч клиентов. Общая сумма сделки составит порядка €500 млн.

Третьего ноября 2021 года Сбербанк Европа (Sberbank Europe AG), дочерняя компания группы Сбербанк, подписал соглашение с группой компаний AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska Banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited о продаже своих дочерних банков, — отмечается в сообщении банка.

Причину сокращения своего присутствия в Центральной и Восточной Европе в крупнейшем российском банке объяснили желанием сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовании новых бизнес-моделей.

Ранее стало известно, что Верховный суд Украины запретил дочерней структуре Сбербанка в Киеве использовать торговую марку «Сбербанк» на украинской территории. Об этом расказала пресс-служба киевского Ощадбанка (в переводе с украинского — «Сбербанк»), по настоянию которого было принято такое решение.