«Сбер» отразил самую мощную в мире кибератаку на финансовый сектор

На прошлой неделе на «Сбер» была совершена самая мощная кибератака в мире. Она была успешно отражена. Об этом заявил заместитель председателя правления компании Станислав Кузнецов, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что анализ атаки показал её происхождение из нескольких зарубежных стран. По его словам, экспертам компании хорошо известно, откуда происходила атака.

На прошлой неделе Сбербанк в автоматизированном режиме отразил самую мощную в мире атаку на финансовый сектор. Отразил успешно. Нам известно, что такие попытки были сделаны на другие финансовые структуры России и некоторые из них имели какую-то потерю своей работоспособности, — сказал Кузнецов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в Москве знают, кто стоит за громкими кибератаками с применением вирусов-вымогателей. На совещании по кибербезопасности хозяин Белого дома отметил, что в России также знают, где искать хакеров.

При этом в Москве многократно отрицали причастность к кибератакам на крупные американские компании. Более того, Россия выражала готовность сотрудничать США в борьбе с хакерами.