Саудовская Аравия объявила о дополнительном сокращении добычи нефти

https://static.news.ru/photo/7ea1d03c-9385-11ea-ad47-fa163e074e61_660.jpg Фото: saudiaramco.com

Саудовская Аравия сократит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки сверх соглашения ОПЕК+.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя Министерства энергетики Саудовской Аравии. По его словам, ведомство поручило национальной нефтяной компании Aramco сократить добычу сырой нефти в июне.

Таким образом, добыча в королевстве в июне после целевых и добровольных сокращений составит 7,492 миллиона баррелей в день, — цитирует телеканал источника.

Нефтяные котировки обрушились в начале марта после того, как Россия отказалась продлить соглашение о сокращении добычи. В ответ саудовцы увеличили объёмы добычи и начали продавать нефть с огромными скидками сообщал NEWS.ru.

Рынок пережил рекордное падение и начал восстанавливаться лишь с 1 мая, когда заработал новый договор ОПЕК+.

ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года.