Рубль упал по отношению к доллару и евро

https://static.news.ru/photo/fa66bdb0-b6b5-11ea-b902-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской Биржи 25 июня курс доллара по отношению к рублю увеличился на 1,16%, курс евро — на 0,57%.

По данным МосБиржи на 10:00 мск, курс доллара достиг отметки в 69,6625 рубля, курс евро — 78,29 рубля. Уже через десять минут после начала торгов курс доллара снизился до 69,53 рубля, курс евро — до 78,12 рубля.

Российский фондовый рынок в этот день открылся снижением биржевых индексов: индекс МосБиржи опустился на 1,5%, до отметки в 2750,08 пункта, индекс РТС снизился на 1,81%, до 1258,02 пункта.

Как писал NEWS.ru, граждане РФ на фоне постепенного снятия ограничительных мер из-за COVID-19 начали пополнять вклады в иностранной валюте. В мае объём средств на таких депозитах вырос на $721,1 млн. Как следует из статистики ЦБ, общий объём валюты на вкладах россиян к 1 июня составил $88,97 млрд. В марте из-за паники на финансовых рынках и резкого снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) население сняло со своих вкладов около $5 млрд. На данный момент россияне вернули уже 8,7% от выведенной из кредитных организаций валюты.